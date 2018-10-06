06:01 | Хоккей — НХЛ

Александр Алексеев: "Играл в футбол с Овечкиным. Удар у него приличный"

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Защитник Александр Алексеев, подписавший контракт новичка с "Вашингтоном", рассказал, как он играл в футбол с Александром Овечкиным.
 
- Другие россияне показали вам город?
 
- Да, в первый день, когда приехал в Вашингтон, Саня Овечкин позвал в футбол. Побили пенальти на "*опу". У него ударчик приличный (улыбается). 
 
- На себе прочувствовали?
 
- Да, думал, мячик прямо там и останется. Первую игру сезона в американском футболе смотрели вместе с Кузей. Он еще к нам в номер приезжал – в FIFA играли. Поели в русском ресторане. Ребята без понтов, сами по себе очень простые. (Евгений Белоусов).
 
 

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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