Александ Овечкин: "Я не смогу принять участия в Олимпиаде-2018"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что не сможет принять участие в хоккейном турнире Олимпиады-2018. Россиянин выразил надежду, что НХЛ, ИИХФ и МОК найдут компромисс, чтобы допустить игроков лиги к участию в Олимпиаде-2022. Ранее форвард заявлял, что может обойти запрет НХЛ, которая отказалась отпускать игроков на Игры и делать паузу в регулярном чемпионате в феврале.
- Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором.
Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Весьма печально, что нас там не будет.
Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку. Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ.
bookmake
это было ясно в самом начале, когда "звезда" решил дешево пиарнуться, "сми" подмигнули и раздули, а пипл схавал "бунт героя"...
07:40
shurikfromkaragay
Овечкин оказался пустобрехом. Тьфу, блядь, противно. Кому ты нужен будешь в 2022 году? Твой поезд и так уже поехал, а уж через 4 года и подавно.
07:38
Админ
Спекся лунаход,ожидаемо!.
07:38
magirus75
Эх, Александ, Александ, а мы так верили словам. А нужно верить не словам, а делам. Балабол
07:35
pojarniy
Ну хоть лизнул всем российским функционерам, что он такой патриот, Олимпиада это святое для русского хоккеиста, а на самом деле пиарщик чистой воды. Молодец Малкин и Кузнецов сдержанно все принимали, контракт есть контракт. Ови как всегда пукнул в воду.
07:32
Cap. Morgan
Балабол... пытайся бесконечно выиграть КС
07:21
Женек10
больше болтал как обычно
07:15
Virus88
Предлагаю Саше подговорить игроков НХЛ в отказе выступления в матче звезд, как своего рода забастовка, НХЛ в этом случае потерпит не плохие убытки
07:14