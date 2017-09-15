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06:49 | Хоккей — НХЛ

Александ Овечкин: "Я не смогу принять участия в Олимпиаде-2018"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил, что не сможет принять участие в хоккейном турнире Олимпиады-2018. Россиянин выразил надежду, что НХЛ, ИИХФ и МОК найдут компромисс, чтобы допустить игроков лиги к участию в Олимпиаде-2022. Ранее форвард заявлял, что может обойти запрет НХЛ, которая отказалась отпускать игроков на Игры и делать паузу в регулярном чемпионате в феврале.

- Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором.

Я читал новости в течение последней недели и был очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеисты в мире не могут выступить на Олимпиаде. Речь не только обо мне, но и обо всех игроках НХЛ, которые хотят участвовать в Играх и иметь шанс завоевать золотые медали для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешают вызывать нас на Олимпиаду, участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как хоккею, так и самим Играм. Весьма печально, что нас там не будет.

Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь ИИХФ и НХЛ создали условия, в которых моя сборная не может вызвать игроков НХЛ. Я разговаривал с Леонсисом об этом в прошлом году, и он поддержал меня. Я и моя семья благодарны ему за поддержку. Ничто не идет в сравнение с Олимпийскими играми. Я продолжу мечтать о завоевании золота Олимпиады для моей страны. Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года. Теперь моя цель, как и всегда, заключается в том, чтобы попытаться выиграть Кубок Стэнли. Мы должны сделать это, я буду стараться помочь моим товарищам по команде побеждать, как я делаю это каждый год с тех пор, как стал играть в НХЛ.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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bookmake

это было ясно в самом начале, когда "звезда" решил дешево пиарнуться, "сми" подмигнули и раздули, а пипл схавал "бунт героя"...

07:40

shurikfromkaragay

Овечкин оказался пустобрехом. Тьфу, блядь, противно. Кому ты нужен будешь в 2022 году? Твой поезд и так уже поехал, а уж через 4 года и подавно.

07:38

Админ

Спекся лунаход,ожидаемо!.

07:38

magirus75

Эх, Александ, Александ, а мы так верили словам. А нужно верить не словам, а делам. Балабол

07:35

pojarniy

Ну хоть лизнул всем российским функционерам, что он такой патриот, Олимпиада это святое для русского хоккеиста, а на самом деле пиарщик чистой воды. Молодец Малкин и Кузнецов сдержанно все принимали, контракт есть контракт. Ови как всегда пукнул в воду.

07:32

Cap. Morgan

Балабол... пытайся бесконечно выиграть КС

07:21

Женек10

больше болтал как обычно

07:15

Virus88

Предлагаю Саше подговорить игроков НХЛ в отказе выступления в матче звезд, как своего рода забастовка, НХЛ в этом случае потерпит не плохие убытки

07:14