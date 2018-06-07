Алекс Так: "Шипачеву в "Вегасе" не хватило друга"

Нападающий "Вегаса" Алекс Так отметил, что Вадим Шипачев является прекрасным хоккеистом. Россиянин в начале сезона выступал за команду из Лас-Вегаса, но в ноябре покинул клуб и вернулся в КХЛ.

- Вадим - прекрасный хоккеист, мы в нескольких матчах были партнерами, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Така. - И отличный парень. Конечно, его английский оставлял желать лучшего. Хотя, чего уж тут, и мой английский неидеален, несмотря на то, что я американец. Но я понимаю, почему он решил вернуться в Россию и не осуждаю его за это. Думаю, ему не хватило друга. И, да, наверное, в какой-то степени это помогло всем почувствовать, что команда будет строиться на принципах взаимоподдержки и без оглядки на звездный статус игроков.