Алекс Так - первый игрок в истории "Вегаса", оформивший хет-трик Горди Хоу

Нападающий "Вегаса" Алекс Так вписал свое имя в историю клуба. 21-летний американец в прошедшем сегодня матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (7:3) отметился голом, голевой передачей и участием в драке, став первым игроком в истории клуба, оформившим хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка в одной игре. - Прим. "СЭ").

In the midst of tonight, @alextuch89 records the first Gordie Howe hat trick in VGK history



goal ✔️

assist ✔️

fight ✔️ – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 22 февраля 2018 г.