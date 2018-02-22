11:46 | Хоккей — НХЛ

Алекс Так - первый игрок в истории "Вегаса", оформивший хет-трик Горди Хоу


Нападающий "Вегаса" Алекс Так вписал свое имя в историю клуба. 21-летний американец в прошедшем сегодня матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (7:3) отметился голом, голевой передачей и участием в драке, став первым игроком в истории клуба, оформившим хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка в одной игре. - Прим. "СЭ").

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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