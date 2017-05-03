Алекс Пьетранджело: "Ринне совершает отличные сейвы"

Капитан "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело высоко оценил игру голкипера "Нэшвилла" Пекки Ринне в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. "Предаторз" ведет со счетом 3-1, в последнем поединке команда победила со счетом 2:1, Ринне отразил 32 броска.

- Нужно найти способ забить шайбу в ворота, - цитирует официальный сайт НХЛ Пьетранджело. - Пекка Ринне совершает отличные сейвы и отлично играет. Оба вратаря действительно хорошо играют. Надо как-то забросить парочку. Игра в большинстве должна быть улучшена.