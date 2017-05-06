Алекс Пьетранджело: "Не все получалось, но "Сент-Луис" не сдавался"

Защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело после победы в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Нэшвиллом" (2:1, 2-3) заявил, что его команда боролась до конца встречи. Следующая игра пройдет 7 мая в Нэшвилле.

– Я горжусь командой, – приводит официальный сайт НХЛ слова Пьетранджело. – Мы старались. Не все получалось, но "Сент-Луис" не сдавался. Мы не идеально сыграли втроем против пятерых, но смогли собраться после пропущенной шайбы. Понимали, что для победы нам понадобится 60 минут, а может даже больше. И мы продолжали бороться. Джейк Аллен был опять великолепен.