Алекс Пьетранджело: "Нам повезло, что Тарасенко играет за "Сент-Луис"

Защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело заявил, что его одноклубник российский форвард Владимир Тарасенко был вызван на Матч звезд, так как является одним из лучших игроков мира. Звездный уик-энд стартует в Лос-Анджелесе с 29 января. В текущем сезоне 25-летний россиянин набрал 43 (20+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата.

– Я надеялся, что он будет на Матче звезд, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Пьетранджело. – Он один из лучших игроков в мире, и я уверен, что будет принимать участие в звездном уик-энде каждый год. Нам повезло, что Тарасенко играет за "Сент-Луис". Он заслужил этот вызов, это большая честь для него. Тарасенко будет продолжать работать над собой, потому что он играет на элитном уровне.