Алекс Пьетранджело: "Аллен - просто фантастика"

Капитан "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело после победы над "Миннесотой" (3:1) в третьем матче 1/8 плей-офф НХЛ похвалил вратаря Джейка Аллена. "Блюз" повел в серии со счетом 3-0. В трех играх против "Миннесоты" Аллен парировал 114 из 117 бросков. Он пропускает в среднем за игру 0,91 шайбы и отражает 97,4 процента бросков.

- Это фантастика, - цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ. - Я не очень хороший оратор и не люблю произносить громкие эпитеты. Мне приходит в голову только слово фантастика. Он очень спокоен. Он всегда выручит команду, остановит игру, когда нужно. Он нам нужен.