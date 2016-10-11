Алекс Киллорн: "Кучеров – суперзвезда НХЛ"

Форвард "Тампа-Бэй" Алекс Киллорн выразил подчеркнул, что считает российского нападающего "Лайтнинг" Никиту Кучерова суперзвездой НХЛ. По словам канадца, подписание нового контракта с 23-летним хоккеистом будет хорошей новостью для команды. Кучеров в понедельник вылетел из России в США, где уже во вторник может быть подписано соглашение. Ожидается, что оно не будет долгосрочным. В минувшем сезоне россиянин провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 66 (36+36) очков, став лучшим снайпером команды. В плей-офф в его активе 19 (11+8) очков в 17 играх.

– Я считаю Кучерова суперзвездой этой лиги, – приводит Tampa Bay Times слова Киллорна. – Будет здорово, если он подпишет новый контракт.