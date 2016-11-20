Алекс Гальченюк: "Радулов собрал на себя все внимание, благодарен ему"

Нападающий "Монреаля" Алекс Гальченюк поблагодарил россиянина Александра Радулова, благодаря которому он забил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (2:1).

- Для меня этот гол был очень легким, ворота были пустыми, - цитирует официальный сайт НХЛ Гальченюка. - Он собрал на себя все внимание, и я ему очень благодарен за это. Я просто пытался открыться, потому что знал, что даже если ему не удастся бросок, то он постарается не запороть момент, а вынести из него максимум.