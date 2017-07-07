Алекс Гальченюк: "Монреаль" голоден до побед после разочарования в прошлом сезоне"

Нападающий Алекс Гальченюк подчеркнул, что до подписания нового контракта с "Монреалем" старался не обращать внимания на слухи о возможном обмене. По словам форварда, не стоит думать о том, на что ты не можешь повлиять.

– Слухи есть слухи. Мне кажется, что сейчас их невозможно избежать, – приводит пресс-служба НХЛ слова Гальченюка. – Я же старался не думать об обмене и был сосредоточен на тренировках. Рад, что мы подписали новый контракт.

Я не думаю о том, какую позицию буду занимать. У "Монреаля" отличный тренер, который разберется, куда меня поставить. Я знаю о том, что могу помочь команде. После разочарования в минувшем сезоне мы голодны до побед и хотим добраться до вершины.

Гальченюк подписал новый трехлетний контракт с "Монреалем"