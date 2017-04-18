Алан Мэй: "Овечкин должен играть больше"

Известный в прошлом нападающий "Вашингтона", а ныне комментатор Алан Мэй считает, что нападающий Александр Овечкин должен получать больше игрового времени. Других же игроков, по его словам, нужно, напротив, сажать на скамейку запасных.

Сегодня Овечкин сыграл только 15 минут. Этого явно мало. Неважно, был ли овертайм или нет. Он – лучший игрок и должен играть больше. Он должен приносить пользу на льду. То же самое могу сказать про Никласа Бэкстрема и Ти. Джей. Оши.

Майк Бэбкок контролировал все смены "Вашингтона". Тренерскому штабу нужна стратегия, которую необходимо выполнять. Если кто-то из игроков не выполняет задачи, то нужно их сажать на скамейку. Меня не волнует, что "Торонто" – молодая и быстрая команда. Сегодня Бретт Коннолли и Андре Бураковски не помогали "Вашингтону" в должной мере. Поэтому в следующей встрече они должны стать лучшими. В плей-офф недопустимы такие провалы в обороне.