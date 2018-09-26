"Ак Барс" объявил об обмене Падакина в "Нефтехимик"

"Ак Барс" и "Нефтехимик" произвели обмен: нападающий Павел Падакин стал игроком нижнекамской команды, в Казани продолжат карьеру форварды Разат Тимиров и Ислам Хасанов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

"Решение об обмене принято с учётом интересов как клуба, так и игроков. Молодые хоккеисты – это будущее команды, нам интересны такие перспективные форварды. Ризат Тимиров в таком возрасте уже играет на уровне ВХЛ и набирает очки, Ислам Хасанов – один из лучших бомбардиров своей команды в МХЛ, к тому же, он воспитанник "Ак Барса", что для нас тоже немаловажно", - отметил генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов.

Падакин присоединился к "Ак Барсу" этим летом, подписав контракт до 2020 года. Предыдущим клубом хоккеитса был "Сочи".

В нынешнем сезоне 24-летний Падакин не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ за "Ак Барс".