09:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ахо, Стоун и Хартман - звезды дня в НХЛ

0
0
0

Нападающий "Каролины" Себастьян Ахо признан первой звездой игрового в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Бостона" (4:3 ОТ) форвард забросил две шайбы, одна из которых принесла его команде победу.

Второй звездой стал нападающий "Оттавы" Марк Стоун, который во встрече с "Эдмонтоном" (5:3) забил гол и сделал две результативные передачи.

Третьей звездой назван форвард "Чикаго" Райан Хартман, который забросил три шайбы в игре "Нэшвиллом" (5:2). Отметим, что этот хет-трик стал первым в карьере 22-летнего американца.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ