Ахо, Гранлунд и Будай - три звезды недели НХЛ

НХЛ объявила фамилии трех лучших хоккеистов игровой недели в регулярном чемпионате. Первой звездой стал нападающий "Каролины" Себастьян Ахо. На прошлой неделе форвард оформил свой первый хет-трик в карьере, а всего за неделю набрал 5 (4+1) баллов. В текущем сезоне на счету 19-летнего финна 31 (16+15) очко в 51-й встрече.
Второй звездой недели признан форвард "Миннесоты" Микаэль Гранлунд, заработавший 6 (3+3) очков. В этом сезоне 24-летний хоккеист набрал 48 (15+33) балла в 51-м матче.
Третьим лучшим игроком стал вратарь "Лос-Анджелеса" Петер Будай. На его счету три победы в четырех матчах на прошлой неделе, две из которых стали "сухими". В сезоне-2016/17 словак одержал 26 побед в 46 встречах, при проценте отраженных бросков 92,0 процента.
DRW
V0VaN///Если бы Будаю вчера дали отдохнуть, он со своими 2-мя сухарями был бы первой звездой. :)))
21:41
V0VaN
Будай??? Это которому Вашингтон, не напрягаясь, привёз 5 штук??
20:40