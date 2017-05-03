Агент Зайцева: "У Никиты были предложения из КХЛ, но мы их не рассматривали"

Агент защитника "Торонто" Никиты Зайцева Дэн Милстейн заявил, что россиянин не собирается возвращаться в КХЛ и надеется провести карьеру в североамериканской лиге. Во вторник клуб заключил с 25-летним хоккеистом контракт на семь лет с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.

– У нас были предложения из КХЛ, но мы не рассматривали их всерьез, – цитирует Sportsnet Милстейна. – Он взял билет в один конец в НХЛ и хотел бы остаться здесь.

Зайцев дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очков и провел 4 встречи в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее россиянин выступал в КХЛ в составе "Сибири" и ЦСКА.