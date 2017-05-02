Агент: "Зайцев ждет долгой карьеры в "Торонто"

Агент защитника "Торонто" Никиты Зайцева Дэн Милстейн заявил, что россиянин рад подписать контракт с клубом и ждет долгой карьеры в "Мэйпл Ливз". Сегодня клуб заключил с 25-летним хоккеистом контракт на семь лет с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.

– Никита рад подписать контракт и с нетерпением ждет долгой карьеры в "Торонто", – цитирует The Athletic Милстейна.

Зайцев дебютировал в НХЛ в минувшем сезоне, провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очков и провел 4 встречи в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее россиянин выступал в КХЛ в составе "Сибири" и ЦСКА.