Агент: "Возвращение Радулова в Россию не связано с его хоккейным будущим"

Агент нападающего Александра Радулова Александр Черных пояснил, что возвращение игрока в Россию не связано с его карьерными планами. В минувшем сезоне форвард выступал за "Монреаль", а 1 июля стал свободным агентом. На странице в Инстаграме он опубликовал видео из самолета с комментарием "возвращаюсь домой".

- Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой, - цитирует ТАСС Черных. - Пока контракт в НХЛ Александр не заключил, идут только предварительные разговоры. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Другие лиги мы не рассматриваем.

В составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко. "Канадиенс" и "Даллас" ведут переговоры с игроком.