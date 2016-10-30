Агент Трямкина: "Желание Никиты о смене клуба зависит от "Ванкувера"

Агент защитника "Ванкувера" Никиты Трямкина Владимир Зоркин подчеркнул, что решение о смене клуба не зависит напрямую от игрока. Ранее руководство "Кэнакс" предложило россиянину, не попадающему в основной состав, перейти в фарм-клуб, чтобы набрать форму. Защитник ответил на это предложение отказом.

- По Никите новостей пока нет. Тяжело что-то говорить, ведь у него контракт с "Ванкувером", - приводит ТАСС слова Зоркина. - В этой ситуации мало что зависит от него. Его желание уезжать или оставаться будет зависеть от решения "Ванкувера".

Ранее сообщалось, что Трямкин может вернуться в Россию, где ранее выступал за "Автомобилист", если стороны достигнут соглашения.