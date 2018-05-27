Агент Свечникова: "Без сомнений, Андрей будет играть в НХЛ в следующем сезоне"

Агент нападающего Андрея Свечникова Марк Гандлер выразил уверенность в том, что в следующем сезоне россиянин будет выступать в НХЛ​. Напомним, что летом состоится драфт и 18-летний хоккеист скорее всего будет выбран в топ-3.

– Без всяких сомнений, он будет играть в НХЛ в следующем сезоне, потому что у него есть все необходимые качества для этого, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Свечникова. – Он будет жестким игроком, который не боится силовой борьбы. У него хорошая скорость, отличный бросок, и он умеет играть в пас.

В прошлом сезоне он набрал 72 (40+32) очка в 44 встречах лиги Онтарио и еще 11 (5+6) очков записал на свой счет в 8 матчах плей-офф.