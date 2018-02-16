Агент Сошникова: "На Никиту претендовало три клуба, один – из Канады"

Агент нападающего Никиты Сошникова Дэн Мильштейн рассказал, как вел переговоры по переходу игрока в "Сент-Луис". Напомним, что сегодня утром 24-летний хоккеист был обменян из "Торонто" в "Блюз".

– Не сразу, но нам разрешили начать переговоры с другими клубами, – цитирует The Athletic Мильштейна. – Было несколько клубов – три. Один из них из Канады. Но в "Блюз" уже есть два моих клиента – Барбашев и Костин. Мы обсудили с Никитой этот вариант и ему понравилась возможность играть за "Сент-Луис".

24-летний Сошников провел 70 матчей за "Мэйпл Ливз" и набрал 14 (7+7) очков. Кроме того, россиянин выступал в АХЛ в фарм-клубе "Торонто". Ожидается, что к своей новой команде форвард присоединится через 7-10 дней, когда получит американскую визу.