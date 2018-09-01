Агент Шумакова рассказал подробности переговоров с "Вашингтоном"

"Вашингтон" сегодня объявил о заключении однолетнего контракта новичка с нападающим Сергеем Шумаковым, минувший сезон проведшем в ЦСКА. Таким образом, он стал пятым русским игроком в "Кэпиталз" вслед за Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым. После заключения соглашения агент хоккеиста Шуми Бабаев ответил на вопросы "СЭ".

– Переговоры проходили не очень просто, но в профессиональной, рабочей манере, – сообщил Бабаев. – Изначально общались с несколькими командами, но как только свой интерес обозначил "Вашингтон", то полностью переключились на этот вариант. В "Кэпиталз" долго изучали кандидатуру Шумакова, собирали о нем различную информацию, просматривали видео матчей с его участием, анализировали отчеты скаутов. В Северной Америке мне в качестве консультанта помогает известный агент Рич Винтер. Он общался с представителями "Кэпиталз", потом уже я сам разговаривал с генеральным менеджером Брайаном Маклеланном. Также постоянно находился на связи со скаутом клуба, отвечающим за Россию. В итоге "Вашингтон" прислал стандартный вариант двустороннего контракта новичка сроком на год, и мы его подписали. Финальная стадия протекла очень быстро. Спасибо всем тем, кто приложил руку к подписанию контракта со стороны клуба, и предоставил Сергею такой шанс.

– Проясните ситуацию. У вас есть лицензия агента НХЛ?

– Ее получение – длительный процесс. Думаю, он займет еще пару месяцев. Пока дела ведет Винтер. Он останется моим консультантом и партнером после того, как я получу лицензию. (Михаил ЗИСЛИС)