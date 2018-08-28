Агент Шумакова опроверг информацию о подписании контракта с "Вашингтоном"

Агент Сергея Шумакова Шуми Бабаев опроверг сообщение о том, что тот заключил соглашение с чемпионом НХЛ "Вашингтоном".

- Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что мой клиент Сергей Шумаков подписал однолетний контракт с "Вашингтоном", не соответствует действительности, - сообщил Бабаев, представляющий интересы хоккеиста как в России, так и Северной Америке, корреспонденту "СЭ". – Для того, чтобы его подписать, требуется как минимум наличие предложения. Однако мы ни в устной, ни тем более в письменной форме его со стороны "Кэпиталз" не получали. Соответственно, никакой почвы для обсуждения нет. Я не скрываю, что в настоящее время контактирую с несколькими клубам НХЛ относительно будущего Шумакова. Однако говорить о какой-то конкретике пока нет повода. (Михаил ЗИСЛИС)