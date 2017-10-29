Агент Шипачева: "У Вадима нет будущего в "Вегасе", пытаемся обменять его в другую команду НХЛ"

Агент нападающего Вадима Шипачева Петр Слобода отметил, что россиянин не собирается играть за фарм-клуб "Вегаса". Он также добавил, что пытается обменять игрока в другую команду НХЛ.

Напомним, сегодня Шипачев был дисквалифицирован "Вегасом" за самовольный отъезд из расположения фарм-клуба "Чикаго Вулвз". Форвард должен был принять участие в матче c "Милуоки" в ночь с субботы на воскресенье, однако покинул Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в Лас-Вегас.

– Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за нее. Но Вадим не планирует играть за "Чикаго", так как у него нет будущего в "Вегасе", – приводит ТАСС слова Слободы. – Мы не ожидали такого решения от менеджмента "Вегаса", поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена.

По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет. Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ.