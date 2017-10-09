Агент Шипачева отрицает, что игрок хочет вернуться в Россию

Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился последней информацией о российском нападающем "Вегаса" Вадиме Шипачеве. Ранее клуб отправил россиянина в АХЛ, где он попал в заявку "Чикаго Вулвз".

"Агент Шипачева Петр Свобода сообщил, что игрок не хочет вернуться в Россию. Он отрицает любые проблемы у форварда", - написал Дрегер в Твиттере.

Напомним, Шипачеву не нашлось места в составе "Вегаса" из-за того, что клуб не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики. Россиянин не выступал ранее в НХЛ, поэтому "Голден Найтс" смог отдать его в "Чикаго Вулвз" без процедуры драфта отказов.