Агент Шипачева: "Контракт с "Вегасом" еще не расторгнут"

Агент Петр Свобода, представляющий интересы форварда "Вегаса" Вадима Шипачева, сообщил о том, что контракт хоккеиста с клубом еще не расторгнут. По его словам, это может произойти завтра.

- Еще не завершен процесс по расторжению контракта Шипачева в НХЛ, он сможет сделать это только завтра - когда в США наступит следующий день, - цитирует ТАСС Свободу.

Напомним, нападающий ранее выступал за СКА, а летом перебрался в НХЛ. Шипачев не смог пробиться в состав "Вегаса". Нападающий собирается вернуться в КХЛ.

В составе "Вегаса" Шипачев провел три матча, забросил одну шайбу. В среднем он проводил на льду 10 минут. Команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, в активе "Голден Найтс" 16 очков.