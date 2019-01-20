Агент Панарина пригласил юного болельщика на обед

Дэн Мильштейн, агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина, пригласил семью юного болельщика клуба на обед.
– Привет, Райан. Если Панарин сегодня забьет, давайте все вместе пообедаем? – написал Мильштейн.
Ранее жительница США Гэбби Дойл на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию сына с плакатом в поддержку Панарина. На снимке мальчик держит плакат с надписью "Приехали из Миннесоты, чтобы посмотреть на Панарина". При этом семья Дойл преодолела более 1100 километров, чтобы добраться до стадиона.
@HockeyAgent1 @9Artemi tonight Panarin is coming to Ryan! He is so excited to watch the Blue Jackets win against the Wild!! Look out for Ryan and a new sign! pic.twitter.com/jOevLDDRay– Gabby Doyle (@gabby_doyle4) 19 января 2019 г.
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