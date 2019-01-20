Агент Панарина пригласил юного болельщика на обед

Дэн Мильштейн, агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина, пригласил семью юного болельщика клуба на обед.

– Привет, Райан. Если Панарин сегодня забьет, давайте все вместе пообедаем? – написал Мильштейн.

Ранее жительница США Гэбби Дойл на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию сына с плакатом в поддержку Панарина. На снимке мальчик держит плакат с надписью "Приехали из Миннесоты, чтобы посмотреть на Панарина". При этом семья Дойл преодолела более 1100 километров, чтобы добраться до стадиона.