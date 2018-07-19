Агент: "Панарин установил дедлайн переговоров с "Коламбусом"

26-летний форвард Артемий Панарин не будет вести переговоры о продлении контракта с "Коламбусом" после начала тренировочного лагеря, сообщил его агент Даниэль Мильштейн.



- Артемий любит хоккей, - цитирует The Athletic Мильштейна. - Он терпеть не может деловую сторону хоккея. После начала сезона он хочет думать только об игре. Он будет выкладываться максимально и отдаст всего себя команде.



Тренировочный лагерь "Блю Джекетс" стартует 13 сентября. Контракт Панарина с клубом истечет 1 июля 2019 года.



Панарин стал лучшим бомбардиром "Блю Джекетс" прошлого сезона, набрав 82 (25+57) очка в 81 игре.