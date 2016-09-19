Агент Ничушкина: "ЦСКА? Пока не буду комментировать. А у Орлова все опции открыты"

Агент нападающего Валерия Ничушкина Марк Гандлер не стал комментировать информацию о возможном переходе его клиента в ЦСКА, а также не исключил, что защитник Дмитрий Орлов, с которым он тоже сотрудничает, может вернуться в КХЛ. Отметим, что оба игрока являются ограниченно свободными агентами по обе стороны океана.

– По нашей информации, Ничушкин покинет "Даллас" и подпишет 2-летний контракт с ЦСКА.

– Я пока не буду ее комментировать.

– Есть ли какие-то подвижки в переговорах с "Вашингтоном" у другого вашего клиента Дмитрия Орлова?

– Никаких изменений нет.

– Смотрит ли он в сторону КХЛ?

– Не буду отвечать на этот вопрос, но понятно, что все опции у нас открыты. (Игорь ЕРОНКО)