17:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Агент Кросби и Кейна поддерживает выступление игроков НХЛ на Олимпиаде

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Агент Пэт Бриссон выразил мнение, что выступление игроков НХЛ на Олимпиаде поможет разивитию хоккея. На данный момент лига еще не пришла к соглашению по поводу участия энхаэловцев на Играх в Пхенчхане. 

- Я вижу только выгоду в выступлении игроков НХЛ на Олимпиаде, - цитирует TSN Бриссона. - Это поможет развитию хоккея по всему миру, особенно в Китае и Корее. Разве не в этом суть?

Бриссон представляет интересы таких известных хоккеистов, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Анже Копитар, Остон Мэттьюс и других.

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