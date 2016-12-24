Агент Кросби и Кейна поддерживает выступление игроков НХЛ на Олимпиаде

Агент Пэт Бриссон выразил мнение, что выступление игроков НХЛ на Олимпиаде поможет разивитию хоккея. На данный момент лига еще не пришла к соглашению по поводу участия энхаэловцев на Играх в Пхенчхане.

- Я вижу только выгоду в выступлении игроков НХЛ на Олимпиаде, - цитирует TSN Бриссона. - Это поможет развитию хоккея по всему миру, особенно в Китае и Корее. Разве не в этом суть?

Бриссон представляет интересы таких известных хоккеистов, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Анже Копитар, Остон Мэттьюс и других.