10:25 | Хоккей — НХЛ

Агент Ковальчука общается с клубами НХЛ


Форвард Илья Ковальчук ведет переговоры с командами НХЛ в преддверии ожидаемого возвращения в лигу в следующем сезоне, сообщает TSN. 35-летний игрок подписал контракт с компанией CAA Hockey и агентом Джеем-Пи Барри.

С какими командами Ковальчук ведет переговоры не сообщается. Нападающий может подписать контракт до 1 июля, но способен достичь договоренности с одной из них раньше этой даты.

Ковальчук в 816 матчах в НХЛ в составе "Нью-Джерси" и "Атланты" набрал 816 (417+399) очков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!