Агент Ковальчука общается с клубами НХЛ

Форвард Илья Ковальчук ведет переговоры с командами НХЛ в преддверии ожидаемого возвращения в лигу в следующем сезоне, сообщает TSN. 35-летний игрок подписал контракт с компанией CAA Hockey и агентом Джеем-Пи Барри.

С какими командами Ковальчук ведет переговоры не сообщается. Нападающий может подписать контракт до 1 июля, но способен достичь договоренности с одной из них раньше этой даты.

Ковальчук в 816 матчах в НХЛ в составе "Нью-Джерси" и "Атланты" набрал 816 (417+399) очков.