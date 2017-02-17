22:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Агент Калинина: "Мы не хотим плыть по течению"

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Агент нападающего "Нью-Джерси" Сергея Калинина Валерий Холин отметил, что выставление игрока на драфт отказов  является выходом из существующего положения.  По его словам, россиянин не хочет плыть по течению. 

- Если в прошлом году у него была определенная роль в команде, то сейчас мы этого не видим. Для него это выход из положения, так как надо что-то менять, - цитирует ТАСС Холина. - Мы не видим динамики, тренер не использует его сильные качества. В "Нью-Джерси" он шансов не имеет, и мы сами были инициаторами изменения ситуации, так как мы не хотим плыть по течению.

Второй сезон у него не задался, причины этого нужно рассматривать в комплексе, при этом со здоровьем у него все идеально. Всегда, когда у команды происходит что-то неладное, должны происходить какие-то движения, это нормальная жизнь, и мы не видим никаких проблем.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4033838

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