Агент Калинина: "Если "Торонто" предложит контракт, примем его, но Олимпиада - тоже в приоритете"

Валерий Холин, представляющий интересы нападающего Сергея Калинина сообщил "СЭ", что будущее его клиента определится после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Минувший сезон 26-летний форвард провел в составе "Нью-Джерси" и "Торонто". Канадский клуб не сделал ему квалификационного предложения, и в субботу он выйдет на рынок свободных агентов.

– Сейчас мы в ожидании, и все будем понимать после 1 июля, – отметил Холин. – Все проанализируем и взвесим. Главное – играть и приносить пользу команде. "Право первой ночи" в любом случае, у "Торонто", если предложение поступит, мы его примем, хотя и участие в Олимпиаде для нас в приоритете, но будущее зависит и от роли в команде.

– СМИ уже сообщали, что контракт со СКА подписан.

– Это была очередная сплетня, которые раздувают весь сезон. Мы соблюдаем регламент. С "Торонто" мы постоянно ведем диалог, но для североамериканцев это жесткий бизнес, в котором нет места лирики. Лу Ламорелло строит команду на долгий срок. Сергей продолжает подготовку к сезону, в независимости от того, где он продолжит карьеру. (Евгений БЕЛОУСОВ)