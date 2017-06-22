Агент: "Гусев в "Вегасе"? Нет планов подписывать контракт, но клуб посетим"

Агент Дэн Милстейн подтвердил факт обмена прав на нападающего СКА Никиту Гусева в "Вегас" и отметил, что в ближайшее время они отправятся в Лас-Вегас.

"Вегас" в результате драфта расширения забрал у "Тампы" защитника Джейсона Гаррисона. Поскольку изначально "Голден Найтс" были нацелены на другого игрока, для того чтобы они забрали именно Гаррисона, получили от "Молний" компенсацию: права на Гусева, а также выборы во втором раунде драфта-2017 и четвертом раунде драфта-2018.

Отметим, что контракт Гусева со СКА заканчивается в 2018 году. И он намерен увеличить срок соглашения до двух лет на новых условиях, предварительно расторгнув прежнее.

- Права на Гусева обменены в Вегас. Пока нет немедленных планов подписывать контракт в НХЛ. В ближайшем будущем сделаем визит в команду, - написал Милстей в Твиттере.

Nikita Gusev rights traded to Las Vegas. While no immediate plans to sign in the NHL. We will visit the team in the near future. – Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 22 июня 2017 г.

Емелин, Гусев и другие игроки "Вегаса" на драфте расширения