Агент Григоренко: "Михаилу надо возвращаться в КХЛ"

Агент нападающего "Колорадо" Михаила Григоренко Валерий Гущин подчеркнул, что форвард не планирует подписывать однолетний контракт с "Эвеланш". По его словам, ситуация на данный момент остается неясной, но 23-летний россиянин ждет нового соглашения.

- Права на Мишу Григоренко пока принадлежат "Колорадо", - сказал Гущин. - У него родился второй ребенок от жены-канадки, поэтому вопрос продолжения карьеры в "Эвеланш" сложный. Разговаривал с ним месяц назад, и он ждет нового договора. Если "Колорадо" предложит годичный контракт, он не захочет оставаться. Ситуация пока неясная.

- При желании права на Михаила может закрепить "Вегас" на предстоящем драфте расширения.

- Может, но я думаю, ему в любом случае надо возвращаться. Видимо, семейные дела держат в Северной Америке, а сам он не очень хочет оставаться за океаном. Не исключаю его переезда в КХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)