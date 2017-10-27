Агент: "Гальченюк переведен в 4-е звено, так как тренер "Монреаля" не любит русских"

Известный агент Дэн Мильштейн заявил, что у форварда "Монреаля" Алекса Гальченюка начались проблемы из-за того, что тренер команды Клод Жюльен​ не любит российских игроков. 23-летний форвард, переведенный в 4-е звено, является американцем белорусского происхождения.

"Дело не в Гальченюке, а в тренере. Он никогда не умел работать с российскими игроками. В прошлом сезоне он возглавил самый русский клуб НХЛ. Сейчас все они, кроме одного, покинули команду", – написал Мильштейн в Твиттере. Однако, позже он удалил свои сообщения.