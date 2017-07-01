Агент: "Флорида" не сможет обменять Дадонова в первые два года без его согласия"

Агент новичка "Флориды" Евгения Дадонова Владимир Зоркин сообщил, что клуб не сможет обменять его клиента в первые два года без согласия игрока. Ранее стало известно, что "Пантеры" подписали с форвардом сборной России контракт, рассчитанный на 3 года.

– У него односторонний контракт, – цитирует ТАСС Зоркина. – "Флорида" не имеет права его обменивать в другой клуб первые два сезона без его согласия.

У него во Флориде жилье, каждое лето он там готовится к чемпионату. Поэтому зачем ему переезжать из дома, арендовать квартиру? Для него там все родное и знакомое, тем более что, кроме "Флориды", в НХЛ он больше нигде не играл.

Представитель Дадонова также заявил, что форвард вел переговоры с шестью клубами НХЛ.

– Среди них были также "Вегас", "Аризона", были разные предложения, контракты, условия, – отметил агент. – Последние два дня разговаривали с Романом Ротенбергом насчет его продолжения карьеры в СКА. Он думал, выбирал.

С 2014 года Дадонов выступал за СКА, в составе которого провел в регулярных чемпионатах 165 матчей, набрав 158 (72+86) очков. В плей-офф на его счету 55 игр и 48 (27+21) очков. Вместе с петербуржцами форвард дважды завоевал Кубок Гагарина.