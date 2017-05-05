Агент Дадонова: "Евгений ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, не только с "Вегасом"

Агент нападающего сборной России и СКА Евгения Дадонова Владимир Зоркин заявил, что хоккеист может продолжить карьеру не только в "Вегасе". Агент отметил, что 28-летний форвард ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ.

– Евгений ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, не только с "Вегасом", – цитирует ТАСС Зоркина. – Но пока конкретики нет. Когда наступит ясность? Все может решиться в любое время.

Форвард выступает за петербургский клуб с 2014 года, в минувшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 66 (30+36) очков. В плей-офф он записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах. Напомним, что в НХЛ Дадонов был задрафтован "Флоридой" в 2007 году под общим 71-м номером. За "Пантерз" он выступал с 2009 по 2011 год.

"Вегас" может подписать Дадонова