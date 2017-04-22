Агент Береглазова: "Если "Рейнджерс" решит отправить Алексея в фарм-клуб, то он сразу вернется в "Магнитку"

Защитник Алексей Береглазов будет иметь возможность вернуться в магнитогорский "Металлург" из "Рейнджерс", заявил агент игрока Гари Гринстин. Также он отметил, что соглашение 23-летнего игрока с клубом НХЛ рассчитано на два года. В минувшем сезоне Береглазов провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (1+18) очков, а в плей-офф Кубка Гагарина записал на свой счет шесть голевых передач.

– У Береглазова контракт на два года с возвратом, – цитирует ТАСС Гринстина. – Если у "Рейнджерс" будет желание отправить Береглазова в фарм-клуб, то он сразу вернется в "Металлург", и только туда. Он предан этому клубу и благодарен ему за все. Он – патриот "Магнитки".

Интерес проявляли "Питтсбург", "Виннипег", "Аризона", "Калгари", но "Рейнджерс" оказались наиболее активными. В цифровых отношениях предложения были одинаковы. В "Нью-Йорке" рассчитывают на Алексея и видят его в определенной роли в команде.