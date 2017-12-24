Агасси и Граф увидели победу "Вегаса" над "Вашингтоном"

Легендарные теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф в субботу посетили матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Вегас" разобрался с "Вашингтоном" – 3:0. Об этом Агасси сообщил в своем твиттере, подписав фото "Штефани и победа "Золотых рыцарей".

Звездная чета экс-первых ракеток мира давно живет в Лас-Вегасе, где владеет собственной школой. У Агасси и Граф 30 титулов турниров "Большого шлема" на двоих и двое детей. Агасси также является тренером Новака Джоковича.