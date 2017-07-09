Адам Холл завершил карьеру

Экс-форвард сборной США Адам Холл завершил профессиональную карьеру, сообщает Swiss Hockey News. 36-летний американец провел 662 матча в НХЛ, выступая за "Нэшвилл", "Рейнджерс", "Миннесоту", "Питтсбург", "Тампу", "Каролину" и "Филадельфию", и набрал 152 (69+83) очка. Также на его счету 56 матчей и 14 (7+7) очков в Кубке Стэнли. Последние 3 сезона он отыграл за швейцарский "Амбри-Пиотта".