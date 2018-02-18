900-е очко Малкина помогло "Питтсбургу" обыграть "Торонто"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это четвертая победа "Пингвинз" кряду.
Российский нападающий Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка. Теперь на счету 31-летнего россиянина 901 очко в карьере – 361 гол и 540 голевых передач. Он стал лишь шестым российским игроком, который достигал такой отметки.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Торонто" – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Голы: Хагелин – 7 (Раст, МАЛКИН), 3:23 – 1:0. Браун – 13 (ван Римсдайк, Бозак), 6:41 – 1:1. Бозак – 9 (Дермотт, Полак), 10:40 – 1:2. МАЛКИН – 33 (Раст, Хагелин), 11:51 – 2:2. Астон-Ризе – 3 (Коул, Летанг), 25:21 – 3:2. Марло – 20 (бол., Браун, Мэттьюс), 35:46 – 3:3. Мяяття – 4 (Ханвик, Ривз), 47:56 – 4:3. Раст – 9 (МАЛКИН, Летанг), 56:36 – 5:3.
Вратари: Мюррей – Андерсен (57:38).
Штраф: 4 – 2.
Броски: 39 (12+16+11) – 32 (13+11+8).
Наши: Малкин – Зайцев, Сошников.
18 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Малкин набрал 900-е очко в НХЛ. Видео
Malkin joins Lemieux, Crosby, and Jagr as the only players in Penguins history to record 900 points with the team.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 18 февраля 2018 г.
He is also just the sixth Russian-born player to record 900 points. pic.twitter.com/Sdin71ptZE
Sправедливый
Werewolf Sправедливый А Шипачёв, кстати, восседает в запасе... (((______Да ты что? ------------- Да. Его уже после первой игры Знарок убрал из состава. После второй был один вариант его возвращения, как сами тренеры говорят, вместо провалившего матч против Словении Прохоркина (это же надо было умудриться -2 поймать в игре, где счёт 8:2))) ), но решили победный состав не менять (это тоже слова тренеров). В итоге Прохоркин стал героем матча с США. ))) Теперь, думаю, только чья то травма (тьфу - 3 раза) позволит Шипачёва вернуть в состав, т.к. "победный состав менять не хотят", а в случае (не дай Боже) поражения игр больше не будет. ))) ... Но, это тоже всё возня в песочнице, я стараюсь, прежде всего, за другими видами смотреть, хотя и хоккея в меня много влезает. )))
12:07
Werewolf
fifa_guru Werewolf я без оглядки на историю) летчики (ворачек, жиру, кутюрье) хороший сезон выдают. вся команда играет по-боевому, бывает правда чересчур). да и проворову опыт ПО нужен, судя по обзорам неплох_____На летчиков я согласен, а дьяволов подальше )) Слишком непредсказуемая тима )))
11:49
Werewolf
Ну ничего. Как эти же люди гордятся кубками Гагарина у Шипача в составе СКА, так потом будут гордиться его олимпийской медалью )))
11:48
Werewolf
Sправедливый А Шипачёв, кстати, восседает в запасе... (((______Да ты что? А как тут некоторые распинались что Вегас ничего в хоккее не понимают, что без "русского Кросби" команда посыпется. А ему и на родине места нет )
11:47
ростовский свин
fifa_guru..было такое про топ 6 пега -уже можно говорить и про то 8 -вчерашние ахловцы -конор и рословик так играют -что лайне и элерса в 3 звено вытеснили во вчерашней игре против колорадо,но против атаки торонто ничего против никогда не имел, тем более мэтьюз мой любимчик,да и вылет бостона от торонто без шансов -не ты предсказывал-)
11:29
fifa_guru
Werewolf я без оглядки на историю) летчики (ворачек, жиру, кутюрье) хороший сезон выдают. вся команда играет по-боевому, бывает правда чересчур). да и проворову опыт ПО нужен, судя по обзорам неплох
11:16
fifa_guru
Sправедливый А Шипачёв, кстати, восседает в запасе... ((( // да, метод Галлана называется. (взять и посадить, а команда блещет)
11:07
fifa_guru
ростовский свин не "вылетят без вариантов", а будет упорная борьба и шансов у торонто больше. не надо коверкать мои слова)) а про топ6 это самый твой первый "пиар" пега, когда ты сказал что ни у кого в лиге такого нападения нет) я сказал что торонто не хуже. тогда еще Упертый вклинился в спор с Тампой.
11:06
Sправедливый
А Шипачёв, кстати, восседает в запасе... (((
10:55
Sправедливый
Всё это фигня и возня. ))) Главное событие дня (недели, месяца, сезона) таково, что после сегодняшнего тура на первом месте восседает "Вегас"! Вай-вай-вай... ))) Впрочем, конечно, "Питтсбург" с отличной победой, Малкина с очередной хорошей игрой. А чего это его местный журналист прокатил со "звездой" то? ))) Кто смотрел игру, просветите, это что (вброс) засланный казачок сделал? )))
10:54
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
ростовский свин
fifa_guru...что то не помню чтобы я порил что глубина у торонто недостаточная- помню был спор про бостон и торонто -мол мишки вылетят в первом раунде вообще без шансов -был такой диалог как раз перед началом серии бостона-) по завершению которой он стал претендентом на КС-) а торонто отличная команда -по атаке не хуже пега, но гораздо хуже по подбору защитников.
10:39
ростовский свин
Vasek...В Ванкувере ещё помнят )))....-2011?бостон потерпел второе крупное поражение за последние 4 или 5 матчей - там слухи вокруг бостона ходят интеренсые -грабнер, макдона -если провернут , тоимхо медведи мои фавориты от востока -от запада так же нэшвил(в глубине души надеюсь на пег -но еще сыроват)-)
10:34
Werewolf
fifa_guru Питтсбург - Джерси или Питсбург - ФФ замечательная пара первого раунда ;)______Почему замечательная? Сейчас уже нет того противостояния с фильками. А джерси могут быть опасны - молодые и настырные ))))
10:29
fifa_guru
Vasek то что Торонто будет жечь в этом сезоне еще говорили в прошлом ПО. правда и про Нефть тоже так думали)) Торонто подтверждают свой класс. я еще с Ростовским в декабре спорил, что в Торонто ненамного хуже глубина состава в атаке чем у Пега. а вот про Нефть лично мне всё стало понятно когда вернулся Драйз и провел игр 5-7. жаль. хотя не, не жаль)) вегас появился!
09:24
Vasek
fifa_guru, разумеется если в первом раунде Торонто с Тампой столкнутся... И это ещё без учета усиления. Вдруг в один из этих клубов перейдет Макдона? Тогда тот и выиграет=)) Торонто смесь скорости и мускулов. С ними всем будет тяжко, если звено Кадри не будет проваливаться (а они будут). И оборона у Торонто ужасная. Но и про Тампу и её оборону мы знаем. Поэтому кто получит Макдону тот и вин. З.Ы. Бостон седня как-то кошмарно (судя по счету) слился. В Ванкувере ещё помнят )))
09:20
fifa_guru
Питтсбург - Джерси или Питсбург - ФФ замечательная пара первого раунда ;)
09:18
fifa_guru
Vasek смелое заявление. я пока не уверен что одно звено Бостона обойдет Тампу в регулярке. А в ПО Торонто Бостон повоюют) а победитель уже будет вымотан. так что по всякому может быть
09:11
Vasek
ну что вы опять про Гениев и Мордатых гениев? Мятта забил! Вот это событие поважнее будет, а то в последнее время играл будто спился: ни шайбу поймать, ни на крюке её удержать. Раст и Хагс зажгли. ЗАР топ! Марнер ниочинь. Меттьюз хоть и без очков, но крут... ах да не будем о гениях. Нынче решает глубина состава и у Питтсбурга, и у Торонто она появилась. Да и вообще вся Торонто мощная команда, Тампу легко пройдут в ПО, кмк. Гении они нужны, что призы поднимать, а результат дает некий аналог НВК. Когда будет надо Филю прорвёт (моменты были), а на Арт-Росс, говорил же, он не претендент. Арт-Росс трудно выиграть, играя в третьем звене. З.Ы. Кросби с ЗАРом неплохо смотрится, но тот ещё слишком зелен, а вот Шери (по ходу игры отправили в 4-ую тройку) и Симон (подняли из 4-й) ужасны.
09:00
Марио66
По-моему, Малыч просто перестал делиться домашними пельменями с Филом, что теперь у одного энергия бьёт через край, а второй стал ленивой жепью, не способной ни шайбу протащить через соперников, не подстраховать (лучшем, чем Овечкин) партнёров. А вообще у Мордатого травма, похоже. Он полматча корчился от боли. Хотя возможно Фил просто не фотогеничен. ЗЫ. Ну и Малыч в огне! Играл как 25-й, не меньше. Прошло практически всё, что задумывал - и броски и обводки, и тонкие передачи за спину и через игроков. Приятно смотреть на такого Евгена. Надеюсь, зацепится за какую-нибудь индивидуалку.
08:17
Easycure
Весёлый, спасибо. Прям как матч посмотрел и в перерывах новости послушал. Кто сглазил еашего Фила?
07:57
Весёлый©
Теперь о том, что говорили давно не встречавшиеся, но знакомые лица из студии The Hockey Night in Canada (малость конспектировал)/// Дон Черри в галстуке с изображением своей питбульки и синем пиджаке долго возмущался отсутствием буллита на Робинсоне в матче канадцев с чехами, когда "два слэша по рукам и судья всё видел!". Показали реакцию Кессела на гимн, когда даже Малкин снял шлем, а Фил старательно скрывал лицо от камеры. Дон предположил, что он интроверт. %) Про Кадри (и его 5 очков) сказал, что у того волшебные руки. Отметили воздушный перехват Малкина во второй шайбе, Дон всегда призывает играть просто, по борту. Сказал про слабый старт сезона у Питтсбурга, что Пингвины не отчаивались, продолжали работать и теперь снова в огне. Отметили Шайфли, Ткачук напоминает Дону Маршана (ну задиристостью и всё такое). В регулярном "совете детишкам от Дона" была подборка "не дайте себя продавить/обыграть по центру при проходе, отжимайте к бортам", где среди прочих был пример гола Ковальчука на Олимпиаде. Также презентовали юбилейную шайбу на 40-летие события, когда 11 игроков Бостона забили 20 и более шайб. И еще был момент (у Хруди теперь отдельная минутка в эфире), который подтверждает нам величие Дона. Гардинер снова выбрасывал шайбу верхом и снова её перехватили , как и показали в "Уголке тренера" (выше отметил, что это сделал Малкин, после чего забил гол). После чего Гаридинеру выговаривал на скамейке помощник Бэбкока, но потом был эпизод, когда после ошибки Дермотта в прошлом матче Бэбкок сам его подбадривал./// Новости от Кипреоса-Эллиота: Наместникову нанесли травму, а также полезшему заступаться Шустру разбили лицо в кровь, обсуждали трейд Карлссона ("денег не навалят на тарелку - уйдет"), Виннипег хочет Хоффмана, а Торонто - Танева, Нэшвилл не отдаст топ-проспектов, пингвины трейданут Ханвика, Коламбус ищет бывших, вроде Брассара и Анисимова, Тэлбот ноет). /// Вроде всё, уфф.
07:30
Бармалей3000
Пропускает много игр в регулярке, так бы уже 1200 очков было бы!!!
07:19
Весёлый©
В кои-то веки проснулся посмотреть и не прогадал. Вначале по матчу. Пишет фанбой Малыча (анти-Граф). /// Говорят, что очки Малкина в этом случае действительно помогли, собственно, он и выиграл матч. Отличное взаимодействие с партнерами, много борьбы, хорошие скорости, оставления шайбы назад при входе, вот это вот всё. Выходил в основном против Мар-Кад-Мар и уже после счета 3:3 тройка из Торонто имела -9. Также Малыч технично переползал задницей по скамейке в ритм с партнерами, попутно пересматривая повторы какого-то эпизода на планшете. До чего техника дошла, нашего Малкина и тут и там показывают! У Мэттьюса в начале матча было несколько моментов и выходов, которые в основном организовал хорошо контролировавший шайбу Нюландер. Гол Кросбайки-футболиста отменили. Во втором периоде минут 12 "Торонто" не мог бросить по воротам, даже в большинстве, что как бы говорит нам о возвращении машины "Питтсбурга". Пингвины первые в лиге по победам в новом году (15 с 1 января). Когда Малкин "в огне", набирает 2 и более очков, "Питтсбург" не проигрывает, 16-0-1. В концовке Малкин не попал в пустые ворота и просто рухнул за ними. Комментаторы заливаются восторгом от игры нашего Ев-гения!
07:16
fifa_guru
Старик Марло забил больше чем Панарин :(
07:08
fifa_guru
Малкин, ну какой Арт Росс с Ришаром тебе? давай завязывай! вон есть другие наши ребята для этих призов, а ты и так 101-ый)))
07:07