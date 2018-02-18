900-е очко Малкина помогло "Питтсбургу" обыграть "Торонто"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это четвертая победа "Пингвинз" кряду.

Российский нападающий Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка. Теперь на счету 31-летнего россиянина 901 очко в карьере – 361 гол и 540 голевых передач. Он стал лишь шестым российским игроком, который достигал такой отметки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Торонто" – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Голы: Хагелин – 7 (Раст, МАЛКИН), 3:23 – 1:0. Браун – 13 (ван Римсдайк, Бозак), 6:41 – 1:1. Бозак – 9 (Дермотт, Полак), 10:40 – 1:2. МАЛКИН – 33 (Раст, Хагелин), 11:51 – 2:2. Астон-Ризе – 3 (Коул, Летанг), 25:21 – 3:2. Марло – 20 (бол., Браун, Мэттьюс), 35:46 – 3:3. Мяяття – 4 (Ханвик, Ривз), 47:56 – 4:3. Раст – 9 (МАЛКИН, Летанг), 56:36 – 5:3.

Вратари: Мюррей – Андерсен (57:38).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 39 (12+16+11) – 32 (13+11+8).

Наши: Малкин – Зайцев, Сошников.

18 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Малкин набрал 900-е очко в НХЛ. Видео