7 очков Кучерова, Нестерова и Наместникова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" взял верх над "Детройтом" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров стал автором дубля и результативной передачи. Его партнер Владислав Наместников оформил ассистентский дубль, а Никита Нестеров забросил шайбу и сделал голевой пас.

В параллельной встрече "Торонто" взял верх над "Нэшвиллом" со счетом 6:2. Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев завершил встречи с показателем полезности "+3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Тампа-Бэй" – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Голы: КУЧЕРОВ – 7 (НЕСТЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ), 3:30 – 0:1. Стэмкос – 9 (Хедман, КУЧЕРОВ), 6:09 – 0:2. Нильсен – 3 (Гленденинг), 18:41 – 1:2. НЕСТЕРОВ – 1 (бол., Филппула, НАМЕСТНИКОВ), 41:29 – 1:3. Спроул – 1 (бол., Грин, Нюквист), 47:12 – 2:3. Зеттерберг – 3 (бол., Манта, Спроул), 49:38 – 3:3. КУЧЕРОВ – 8 (Коберн, Джонсон), 58:50 – 3:4.

Вратари: Мразек (59:33) – Бишоп.

Штраф: 13 – 25.

Броски: 28 (9+8+11) – 22 (11+5+6).

Наши: Марченко (17:35/0/-2) – Кучеров (23:46/2/+3), Наместников (17:53/1/+2), Нестеров (15:22/2/+1).

Детройт. Joe Louis Arena.

"Торонто" – "Нэшвилл" – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Голы: Марнер – 6 (ван Римсдайк, Бозак), 1:04 – 1:0. ван Римсдайк – 5 (Бозак, Марнер), 14:04 – 2:0. Нил – 7 (Джохансен, Экхольм), 17:53 – 2:1. ван Римсдайк – 6 (Бозак, Ханвик), 27:52 – 3:1. Арвидссон – 5 (Уилсон), 36:09 – 3:2. Комаров – 2 (Маринчин, Браун), 47:18 – 4:2. ван Римсдайк – 7 (Марнер, Бозак), 53:38 – 5:2. Нюландер – 5, 55:23 – 6:2.

Вратари: Андерсен – Мазанец.

Штраф: 7 – 17.

Броски: 32 (11+15+6) – 34 (11+10+13).

Наши: Зайцев (22:10/3/+3), Сошников (9:35/1/0) – -

Торонто. Air Canada Centre.