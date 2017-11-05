7-летний мальчик, болеющий лейкемией, стал ассистентом главного тренера "Аризоны" на одну игру

7-летний мальчик по имени Брюс, болеющий лейкемией, стал на одну игру ассистентом главного тренера "Аризоны". Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" Брюс выступил с речью на собрании игроков и пообщался с хоккеистами на разминке.
Мальчик также провел всю игру на скамейке вместе с тренерским штабом.
Отметим, что "Аризона" в этой встрече одержала победу по буллитам - 2:1.
A pregame message from Coach Bruce. #YotesFightCancer pic.twitter.com/qExQ8H17qb– #YotesFightCancer (@ArizonaCoyotes) 4 ноября 2017 г.
For Bruce.#YotesFightCancer pic.twitter.com/M0VYwqNCjN– #YotesFightCancer (@ArizonaCoyotes) 5 ноября 2017 г.
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