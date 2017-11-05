7-летний мальчик, болеющий лейкемией, стал ассистентом главного тренера "Аризоны" на одну игру

7-летний мальчик по имени Брюс, болеющий лейкемией, стал на одну игру ассистентом главного тренера "Аризоны". Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" Брюс выступил с речью на собрании игроков и пообщался с хоккеистами на разминке.

Мальчик также провел всю игру на скамейке вместе с тренерским штабом.

Отметим, что "Аризона" в этой встрече одержала победу по буллитам - 2:1.