15:05 | Хоккей — НХЛ

7-летний мальчик, болеющий лейкемией, стал ассистентом главного тренера "Аризоны" на одну игру


7-летний мальчик по имени Брюс, болеющий лейкемией, стал на одну игру ассистентом главного тренера "Аризоны". Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" Брюс выступил с речью на собрании игроков и пообщался с хоккеистами на разминке.

Мальчик также провел всю игру на скамейке вместе с тренерским штабом.

Отметим, что "Аризона" в этой встрече одержала победу по буллитам - 2:1.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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