14:14 | Хоккей — НХЛ

600-й гол Овечкина признан лучшим на неделе в НХЛ. Видео


Второй гол форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в игре с "Виннипегом" (3:2 ОТ) признан лучшим на неделе в НХЛ. Эта шайба стала 600-й в лиге для 32-летнего капитана "Кэпиталз". 

Второе место занял Джей Ти Комфер ("Колорадо"), третье - Джастин Бэйли ("Баффало"). Также в десятку лучших шайб недели вошли точные броски форварда "Монреаля" Никиты Щербака (пятая строчка) и нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова (седьмая строчка). 

600 голов Овечкина. Забивной и молодой // "Вечно молодой" Овечкин добрался до 600 шайб
Овечкин забивает чаще Гретцки. Лучше россиянина - только Лемье //

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