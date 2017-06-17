23:42 17 июня | Хоккей — НХЛ

6-летней поклоннице "Питтсбурга", больной лейкемией, привезли Кубок Стэнли


Менеджер по экипировке "Питтсбурга" Дэнни Кнолл привез Кубок Стэнли домой к 6-летней болельщице Дэрран. Юная поклонница "Пингвинз" больна лейкемией. В ноябре прошлого года игрок в американский футбол из Питтсбурга Джеймс Коннор, победивший лейкемию, прислал ей футболку со своим автографом.

"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли-2017, победив в финале "Нэшвилл" (4-2).

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