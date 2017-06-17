6-летней поклоннице "Питтсбурга", больной лейкемией, привезли Кубок Стэнли

Менеджер по экипировке "Питтсбурга" Дэнни Кнолл привез Кубок Стэнли домой к 6-летней болельщице Дэрран. Юная поклонница "Пингвинз" больна лейкемией. В ноябре прошлого года игрок в американский футбол из Питтсбурга Джеймс Коннор, победивший лейкемию, прислал ей футболку со своим автографом.
"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли-2017, победив в финале "Нэшвилл" (4-2).
WATCH: 6-year-old @penguins superfan battling leukemia gets a surprise visit from the Pens and the Stanley Cup https://t.co/g9jEuvahFg– Sports Illustrated (@SInow) 17 июня 2017 г.