6-летней поклоннице "Питтсбурга", больной лейкемией, привезли Кубок Стэнли

Менеджер по экипировке "Питтсбурга" Дэнни Кнолл привез Кубок Стэнли домой к 6-летней болельщице Дэрран. Юная поклонница "Пингвинз" больна лейкемией. В ноябре прошлого года игрок в американский футбол из Питтсбурга Джеймс Коннор, победивший лейкемию, прислал ей футболку со своим автографом.

"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли-2017, победив в финале "Нэшвилл" (4-2).