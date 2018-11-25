5 шайб Лайне принесли "Виннипегу" победу над "Сент-Луисом"

"Виннипег" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 8:4. Пять шайб в этой игре забросил финский напдающий "Джетс" Патрик Лайне. Это позволило ему выйти в лидеры гонки снайперов с 19-ю голами.

Форвард "Блюз" Владимир Тарасенко забросил 1 шайбу. Он прервал свою безголевую серию, которая продлилась 10 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 4:8 (2:2, 0:4, 2:2)

Голы: Перрон - 6, 13:42 - 1:0. Уилер - 4 (Шайфли, Моррисси), 15:45 - 1:1. Лайне - 15 (Литтл, Коннор), 16:26 - 1:2. Тарасенко - 7, 17:50 - 2:2. Лайне - 16 (бол., Уилер, Бафлин), 21:41 - 2:3. Танев - 3 (Перро, Трауба), 30:50 - 2:4. Лайне - 17 (Коннор, Литтл), 32:53 - 2:5. Лайне - 18 (Коннор, Литтл), 36:02 - 2:6. Лайне - 19 (Литтл, Коннор), 41:16 - 2:7. О`Райлли - 12 (Сэнфорд), 47:42 - 3:7. Марун - 1 (бол., Перрон, Пьетранджело), 54:32 - 4:7. Лемье - 1 (Рословик, Петан), 59:20 - 4:8.

Вратари: Джонсон (Аллен, 36:02) - Броссуа.

Штраф: 17 - 13.

Броски: 27 (7+7+13) - 36 (14+11+11).

Наши: Барбашев (13.00/0/-3), Тарасенко (14.28/5/+1) - -.

25 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.