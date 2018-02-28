5 передач Йоси помогли "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Виннипег" - 6:5. Победная шайба на счету нападающего Райана Хартмана. 5 результативных передач сделал защитник "Предаторз" Роман Йоси.

В составе "Джетс" 20 минут 5 секунд отыграл защитник Дмитрий Куликов, за "Нэшвилл" 9 минут 23 секунды на площадке провел Алексей Емелин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)

Голы: Хендрикс - 5 (Армиа, Копп), 22:45 - 1:0. Смит - 19 (Йоси), 28:55 - 1:1. Шайфли - 20 (Рословик, Коннор), 32:41 - 2:1. Шайфли - 21 (бол., Штястны, Уилер), 34:23 - 3:1. Террис - 11 (Арвидссон, Йоси), 35:07 - 3:2. Экхольм - 9 (бол., Ярнкрок, Йоси), 37:06 - 3:3. Элерс - 25 (Лайне, Чиаро), 37:39 - 4:3. Штястны - 13 (Элерс, Лайне), 50:00 - 5:3. Смит - 20 (Вебер), 50:55 - 5:4. Джохансен - 9 (Арвидссон, Йоси), 53:57 - 5:5. Хартман - 9 (Йоси), 59:00 - 5:6.

Вратари: Хеллебайк (59:07) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 39 (11+13+15) - 32 (13+10+9).

Наши: Куликов (20:05/1/-2) - Емелин (9:23/1/0).

28 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.