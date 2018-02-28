5 передач Йоси помогли "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Виннипег" - 6:5. Победная шайба на счету нападающего Райана Хартмана. 5 результативных передач сделал защитник "Предаторз" Роман Йоси.
В составе "Джетс" 20 минут 5 секунд отыграл защитник Дмитрий Куликов, за "Нэшвилл" 9 минут 23 секунды на площадке провел Алексей Емелин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)
Голы: Хендрикс - 5 (Армиа, Копп), 22:45 - 1:0. Смит - 19 (Йоси), 28:55 - 1:1. Шайфли - 20 (Рословик, Коннор), 32:41 - 2:1. Шайфли - 21 (бол., Штястны, Уилер), 34:23 - 3:1. Террис - 11 (Арвидссон, Йоси), 35:07 - 3:2. Экхольм - 9 (бол., Ярнкрок, Йоси), 37:06 - 3:3. Элерс - 25 (Лайне, Чиаро), 37:39 - 4:3. Штястны - 13 (Элерс, Лайне), 50:00 - 5:3. Смит - 20 (Вебер), 50:55 - 5:4. Джохансен - 9 (Арвидссон, Йоси), 53:57 - 5:5. Хартман - 9 (Йоси), 59:00 - 5:6.
Вратари: Хеллебайк (59:07) - Ринне.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 39 (11+13+15) - 32 (13+10+9).
Наши: Куликов (20:05/1/-2) - Емелин (9:23/1/0).
28 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
Christofer
gibson За Емелина - ни знаю, не слежу. А вот матчи Виннипега смотрю почти все и на действия Куликова обращаю пристальное внимание. Считаю, что в отношении Куликова Шевченко объективен.
09:26
gibson
Шевченко после этого матча просто распнет Емелина и Куликова:-) Читайте на сайте СЭ уже через час!:-)
08:39
ростовский свин
на самом деле таких уж откровенных вратарских ляпов и не было - да в некоторых случаях не выручали - как ринне пропустивший бросок почти с нулевого угла от штястны,тут скорее на до говорить -о том что оборона явно не доигрывала например хартман забил в пустые ворота с пятака -при этом до него дошла передача от борта -миновав защитников и хэллебайка - и мастерство в атаке высокое.Игра напоминала матч звезд -без средней зоны,на хороших скоростях-подзабив на оборону.В конце декабря пег выиграл 6-4 сейчас проиграл 6-5.Безуслово эти команды по потенциалу сильнейшие в центре .По штястному -вот что значит неплохому игроку попасть в яркую команду -сразу начал прокачивать личную статистику.Всегда говорил тарасенко в пеге забил бы шайб 50-55 ,однозначно.
08:17
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вратари порадовали, оба)
07:55
fifa_guru
Хартмана тож с почином) НП имхо выиграл с этого обмена. буду следить за ним
07:19
fifa_guru
Сколько сегодня пятибальников. Йоси с пентатрик-ассистом Панарина)) Штястны с почином. только чет Пеги легко отдали победу. за полпериода все слили
07:18