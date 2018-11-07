5 очков Стоуна и 4 передачи Дюшена принесли "Оттаве" победу над "Нью-Джерси"

"Оттава" обыграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. Нападающий "Сенаторз" Марк Стоун набрал в этой игре 5 (2+3) очков, форвард Мэтт Дюшен сделал 4 передачи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Нью-Джерси" - 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)
Голы: Холл - 3 (Хишир, Грин), 3:14 - 0:1. Палмиери - 10 (Лавджой, Хишир), 11:20 - 0:2. Шабо - 4 (Райан, Тирни), 12:05 - 1:2. Стоун - 5 (Дюшен, Дзингел), 12:58 - 2:2. Уайт - 4 (Стоун, Пол), 22:27 - 3:2. Стоун - 6 (Дюшен, Шабо), 27:35 - 4:2. Уайт - 5 (бол., Стоун, Шабо), 37:44 - 5:2. Дзингел - 6 (Стоун), 50:11 - 6:2. Зэйджак - 5 (Коулман, Ватанен), 54:13 - 6:3. Пяйярви-Свенссон - 1 (п.в., Тирни, Дюшен), 58:01 - 7:3.
Вратари: Андерсон (Маккенна, 54:57) - Шнайдер (Кинкейд, 27:35, 56:33 - 58:01).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 42 (16+10+16) - 39 (14+9+16).
7 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.