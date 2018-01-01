5 очков россиян помогли "Тампе" разгромить "Коламбус"

"Тампа" обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Дубль в этой встрече на счету Тайлера Джонсона. Нападающий Никита Кучеров за 18 минут 11 секунд набрал 2 (1+1) очка. Владислав Наместников отыграл 17 минут 24 секунды и сделал результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев за 17 минут 57 секунд сделал 2 результативные переадчи. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок.
В составе "Блю Джэкетс" 15 минут 16 секунд на площадке провел форвард Артемий Панарин. Голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)
Голы: Джонсон - 11 (Пойнт, СЕРГАЧЕВ), 21:22 - 0:1. Джонсон - 12 (Пойнт, СЕРГАЧЕВ), 24:49 - 0:2. КУЧЕРОВ - 25 (НАМЕСТНИКОВ), 27:53 - 0:3. Конахер - 3 (Гурд, Хедман), 28:45 - 0:4. Стэмкос - 17 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 50:36 - 0:5.
Вратари: Корписало - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 21 (12+6+3) - 35 (5+23+7).
Наши: Панарин (15:16/3/-1) - Кучеров (18:11/6/1), Наместников (17:24/1/1), Сергачев (17:57/1/3).
Коламбус. Nationwide Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Тайлер Джонсон
PvsZ
Бобровский решил не мешать лучшей на данный момент команде Лиги проводить мастер-класс)
10:47
Женек10
Броски по периодам (5-23-7)... что им сказали после первого периода?
09:56
kargot
Смотрел 2-3 периоды. Видимо после поражения от филли Купер накрутил хвосты игрокам, да так, что получилось полное деклассирование жакетов. Как будто команды из разных лиг. На Тортса жалко было смотреть
06:58
Упёртый русский
Тампа и наши ребята - просто красавцы!
05:45
.BattleFish.
Ну что Уася, уверенно идем на везину!?) Будет круто конечно, если маршал не сдуется и получит трофей, второй подряд для россиян!
05:45